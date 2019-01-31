شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يحاول التعافي – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الريبل على خط الدعم الذي يظهر بالصورة وارتد صعوداً بشكل ملحوظ، ليخترق مستوى 0.31 ويستقر فوقه الآن، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، ونتوقع التوجه نحو 0.42 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.29 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.29 والمقاومة 0.37

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد