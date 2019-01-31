شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يقترب من المقاومة – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 116.50، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها التشبع الواضح في الشراء الذي يظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 100.00 وتمتد إلى 83.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 116.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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