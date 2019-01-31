شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يفقد العزم – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتذبذب في مسار جانبي وضيق، يرافقه تحرك مؤشر ستوكاستيك داخل مناطق التشبع في الشراء، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بالاعتماد على الثبات دون مستوى 3605.00، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 3110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط