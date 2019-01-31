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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكتفي بالهدف الأول – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الفرنك هدفنا الأول المنتظر عند 0.9990 وارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك، ليصل إلى مشارف الدعم المحوري 0.9900 من جديد، مع ملاحظة أن هذا المستوى أصبح يشكّل خط رقبة لنموذج قمة مزدوجة نتوقع أن يضع السعر تحت ضغط سلبي خلال الجلسات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع الزوج نحو 0.9835 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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