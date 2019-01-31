شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل الارتفاع – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليقترب من حاجز 0.7300، في طريقه نحو هدفنا المنتظر عند 0.7335، ونتوقع استمرار الميل الصاعد بعد اختراق المقاومة الأفقية المحورية عند 0.7235، والذي نتوقع أن يحفّز السعر على مواصلة الارتفاع نحو 0.7500. وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 0.7235. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7235 والمقاومة 0.7335 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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