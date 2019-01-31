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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية يوم أمس ليقترب تدريجياً من مستوى 63.10، والذي يمثّل خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مع ملاحظة أن السعر يتحرك ضمن قناة صاعدة تدعم فرص استمرار الميل الصاعد واختراق المستوى المذكور، بانتظار تفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 68.00 وتمتد إلى 72.65.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 60.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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