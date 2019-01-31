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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهاجم خط الرقبة – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط مزيد من المحاولات لاختراق خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب عند 54.40، حيث يتحرّك فوقه الآن، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، بانتظار الحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 57.46 ثم 65.00 التي تمثّل محطاتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 53.35 يمثل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.35 والمقاومة 57.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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