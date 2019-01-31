شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تحقيق هدفنا المنتظر عند 16.00 ويحاول اختراقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، والذي يستهدف زيارة مستوى 16.50 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 15.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.80 والمقاومة 16.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد