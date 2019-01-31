- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تحقيق هدفنا المنتظر عند 16.00 ويحاول اختراقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، والذي يستهدف زيارة مستوى 16.50 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 15.62.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.80 والمقاومة 16.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 31-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.