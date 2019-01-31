شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتأكيد اختراق مستوى 1316.65، حيث أنهى تداولات يوم أمس فوقه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 1335.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، بانتظار مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1316.65 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي قد يستهدف اختبار مناطق 1286.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1335.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد