شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الايتكوين للجلسة الثانية على التوالي لتمحي خسائر مطلع الأسبوع مع استمرار التداولات في نطاق ضيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.5$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 22 من كانون الثاني/يناير الجاري لتمحي خسائر مطلع هذا الأسبوع ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي وذلك وسط استمرار تداول معظم العملات الرقمية المشفرة في نطاق ضيق خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وفي تمام الساعة 05:33 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.44% إلى مستويات 32.800$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 32.343$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 33.085$، بينما حققت الأدنى لها عند 32.343$.

هذا وقد محت مكاسب الأمس واليوم للايتكوين خسائرها في مطلع هذا الأسبوع لتعد حالياً مرتفعة بقرابة الواحد بالمائة ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي وذلك بعد دخلت في نهاية الأسبوع الماضي في عمليات تصحيحية محدودة عقب أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ أيلول/سبتمبر من عام 2017 في أعقاب اختبرها يوم السبت الماضي الأعلى لها في ثلاثة أسابيع وتراجعها يوم الأحد لأول مرة في سبعة جلسات.

إلا أن تداولات اللايتكوين لا تزال في نطاق عرضي ضيق لا يتخطي حاجز الخمسة دولارات منذ 11 من هذا الشهر عقب خسائرها في أول أسبوع من هذا العام بقرابة الأربعة وعشرين بالمائة في أعقاب اختبارها في مطلعه الأعلى لها في شهرين عند 42.229$، وسط عمليات البيع التي لاحقت بالعملات الرقمية آنذاك وبالأخص الإيثريوم عقب اختراق شبكة الايثريوم كلاسك بهجوم 51% على بلوكشين العملة وسرقة أكثر من 1$ مليون.

ويذكر أن عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ المصرف المركزي لاستونيا آردو هانسون صرح في مطلع الشهر الجاري إن العملات الرقمية المشفرة سوف تنتهي في نهاية المطاف، محذراً من أن فقاعة الأصول الرقمية قد بدأت بالفعل في الانهيار وأننا نرى حالياً مدى هذا الانهيار في سوق العملات الرقمية المشفرة، ونود الإشارة لكون نجاح الهجوم الأخير على شبكة الايثريوم كلاسيك يعكس ضعف شبكات البلوكشين اللامركزية.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الأسبوع الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين عشرة أشهر خلال العام الماضي 2018 وذلك مع انخفاضها في كانون الأول/ديسمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، وجاء ذلك مع توالي نزيف العملات الرقمية المشفرة والذي دعم أعرب بعض المحللين لكون الأصول الرقمية فقاعة.

ويذكر أنه تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر.