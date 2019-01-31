شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة بالقرب من الأعلى لها في قرابة سبعة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 10 من تموز/يوليو الماضي متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.22% لتتداول حالياً عند 16.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.11$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 95.24 موضحاً الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.35.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.4 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 49.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 53.8، متفوقاً على التوقعات عند 53.9.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو إلى 0.8% دون تغير يذكر عن الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 16 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة،

وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.5 مقابل 65.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 569 ألف منزل مقابل 544 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقت من خلاله اللجنة على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وذلك قبل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية عن كثب حالياً لما سوف تسفر عنه المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم عقب وصول نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو للولايات المتحدة بالأمس في زيارة لمدة يومين واجتماعه مع الممثل التجاري الأمريكي لفتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين لتبحث حلحلة الخلافات التجارية بين البلدين، ومن المرتقب أن يلتقي هو في وقت لاحق اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونود الإشارة لكون مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي خفض في مطلع هذا الأسبوع توقعاته للعجز المالي للعام 2019 إلى عجز 897$ مليار مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان/أبريل عند عجز 981$ مليار لتنخفض بذلك نسبة العجز من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% بدلاُ من 4.6%، وذلك مع خفض المكتب توقعاته للنمو لعام 2019 إلى 2.3% من 2.4%، وإرجائه خفض توقعاته للإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي قد يثقل على النمو خلال الربع الرابع من عام 2018 بواقع 0.1% وبواقع 0.2% خلال الربع الأول الجاري من عام 2019.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في نهاية الأسبوع الماضي أنه طالب من الكونجرس عمل تشريع قانون يعيد فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف شباط/فبراير المقبل، لينهي آنذاك بذلك أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في تاريخ أمريكا، إلا أنه نوه في مطلع هذا الأسبوع أنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية في حال فشل الكونجرس في التوصل لحل حيال تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.