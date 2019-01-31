شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في ثلاثة أسابيع أعلى حاجز 1.15 لكل دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 1.1503 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1480 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير الجاري عند 1.1508، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1479.

هذا وتتطلع الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة فرنسا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر انكماشاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن بيانات النمو مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن الربع الثالث الماضي، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة التغير في البطالة عن ألمانيا والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 11 ألف مقابل 14 ألف في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي فد تعكس استقرار الانكماش عند 0.1% خلال الربع الرابع، بالتزامن مع الكشف عن قراءة معدلات البطالة لإيطاليا والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 10.6% مقابل 10.5% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة ككل والتي فد تعكس استقرار النمو عند 0.2% خلال الربع الرابع، وصدور قراءة معدلات البطالة أيضا للمنطقة ككل والتي قد تظهر استقراراً عند 7.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث محافظ البنك المركزي الألماني جينز ويدمان في مانهايم.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو إلى 0.8% دون تغير يذكر عن الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 16 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة،

وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.5 مقابل 65.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 569 ألف منزل مقابل 544 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقت من خلاله اللجنة على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وذلك قبل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.