شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع لأسعار النفط بقرابة 1% مع انخفاض مؤشر الدولار للأدنى له في ثلاثة أسابيع والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً وبالتزامن مع فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

وفي تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.79% لتتداول عند مستويات 54.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.28$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 آذار/مارس 0.96% لتتداول عند 62.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.62$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 95.26 مقارنة بالافتتاحية عند 95.35.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.4 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 49.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 53.8، متفوقاً على التوقعات عند 53.9.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو إلى 0.8% دون تغير يذكر عن الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 16 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة،

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دول صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.5 مقابل 65.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 569 ألف منزل مقابل 544 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقت من خلاله اللجنة على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وذلك قبل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن اللجنة الفيدرالية ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا أمس الأريعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام تقلص الفائض إلي 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 25 من هذا الشهر مقابل 8.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، دون التوقعات التي أشارت لفائض 3.0 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 445.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 7% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 1.1 مليون برميل، لتظل المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوجه الأنظار حالياً عن كثب لما سوف تسفر عنه المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم عقب وصول نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو للولايات المتحدة بالأمس في زيارة لمدة يومين واجتماعه مع الممثل التجاري الأمريكي لفتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين لتبحث حلحلة الخلافات التجارية بين البلدين، ومن المرتقب أن يلتقي هو في وقت لاحق اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق أخر، فقد أوضح التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز يوم الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة إلى إجمالي 862 منصة، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراَ بأن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع في وقت سابق من هذا الشهر بواقع 200 ألف برميل إلى مستوى قياسي جديد عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال شباط/فبراير المقبل إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً في الشهر القادم، ويذكر أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.