شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:48

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 8 في المئة الى 28 مليون دينار في مقابل 30 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 12 في المئة الى 213 مليون سهم في مقابل 241 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4.25 في المئة الى 5657 صفقة في مقابل 5908 صفقات.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة ، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.43 في المئة تعادل 23 نقطة، صعودا الى مستوى 5438 نقطة في مقابل 5415 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.20 في المئة تعادل 9.46 نقطة الى 4776.12 نقطة في مقابل 4766.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.35 في المئة تعادل 18.24 نقطة صعودا الى 5203.45 نقطة في مقابل 5185.21 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «جي اف اتش» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 6.04 في المئة، وصولاً إلى 79 فلسا، من تداول 3 مليون سهم، بلغت قيمتها 231 الف دينار، نُفذت من خلال 176 صفقة.

وسجل سهم «بوبيان ب» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.05 في المئة، وصولاً إلى 910 افلس، من تداول 111 الف سهم، قيمتها بلغت 101 الف دينار، نُفذت من خلال 12 صفقة.

وسجل سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 7.8 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 4.81 في المئة الى 283 فلسا، جاءت من تداول 28 مليون سهم.