شكرا لقرائتكم 82% من السيولة المتداولة في «البحرين لـ«المصارف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:47

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع محدود بنسبة بلغت 0.48 في المئة تعادل 6.66 نقطة، صعودا الى مستوى 1392.46 نقطة في مقابل 1385.80 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 4.13 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 1.77 في المئة تعادل 14.39 نقطة صعودا الى 828.43 نقطة في مقابل 814.04 نقطة اول من امس، لتتحول خسارته منذ مطلع العام الى مكاسب بلغت 0.65 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد تراجعا ملحوظا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 7.86 مليون سهم في مقابل 10.4 مليون سهم بنسبة تراجع 24 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.99 مليون دينار في مقابل 2.8 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 29 في المئة، نفذت من خلال 95 صفقة في مقابل 115 صفقة تراجع نسبته 17 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت أسهم 7 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 3 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.54 بليون دينار بزيادة 41 مليون دينار نسبتها 0.48 في المئة.

وحل قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.71 مليون دينار بحريني، شكلت 82 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 56 صفقة. وحل سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.60 مليون دينار، نسبتها 76 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 5.62 مليون سهم، نُفذت من خلال 24 صفقة.

وجاء سهم «بتلكو» ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 188 ألف دينار، نسبتها 9 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 616 ألف سهم.