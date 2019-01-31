شكرا لقرائتكم بورصة قطر تسجل تراجعا في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:49

سجلت 45 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها لليوم السابق ما يعادل 20 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت 6 شركات عند أسعارها اول من أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 616 بليون ريال بخسارة 673 مليون نستبها 0.11 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 39 في المئة الى 216 مليون ريال في مقابل 355 مليونا لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 36 في المئة الى 6.7 مليون سهم، في مقابل 10.5 مليون السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 24 في المئة الى 5160 صفقة في مقابل 6776 صفقة.

وانهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.03 في المئة تعادل 3.09 نقطة هبوطا الى 10719 نقطة في مقابل 10722 نقطة للجلسة السابقة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 4.08 في المئة.

وخالف قطاع النقل اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 1.31 في المئة تعادل 29 نقطة وصولا الى 2259 نقطة، وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات الخاسر 0.40 في المئة الى 1009 نقاط، تلاه مؤشر العقارات بخسارة 0.31 في المئة الى 2485 نقطة، ثم مؤشر الخدمات الهابط بنسبة 0.22 في المئة.

وسجل مؤشر الصناعة رابع أكبر خسارة نسبتها 0.16 في المئة الى 3423 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي – السعري بخسارة نسبتها 0.09 في المئة، تبعه مؤشر جميع الاسهم المتراجع 0.08 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.06 في المئة.