شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": الانتهاء من مجمع الغردقة الصناعى نهاية أبريل 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إنشاء عمليات إنشاء مجمع صناعى جديد بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 40 فدانا، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى ودفع عجلة الإنتاج، وتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى توليه الحكومة اهتماما خاصة فى الفترة الحالية، حيث تتيح تمويلات كبيرة لهذا القطاع سواء من البنوك أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويوفر هذا المجمع قرابة 222 وحدة صناعية جديدة، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات الانتهاء من توصيل المرافق للمجمع لتشمل على صرف صحى كامل وشبكات المياه والكهرباء، على أن يتم تجهيز الوحدات وتسليمها للمستثمرين خلال العام الجارى.

وكشف مصدر حكومى فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عمليات الإنشاء والتركيبات وصلت لأكثر من 60 % حتى الآن متوقعا الانتهاء من المجمع الجديد نهاية شهر أبريل 2019 لأنه ضمن المجمعات التى تسير فيها عمليات الإنشاء والتركيب بصورة سريعة ضمن 3 مجمعات أخرى فى محافظات مختلفة منها بنى سويف وأسوان.

وتسعى الحكومة إلى إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوعًا من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، كما تهدف استراتيجية الدولة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.