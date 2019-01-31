شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يجني أرباحه – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) في آخر جلساته ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الاخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.63% بما يعادل -0.50 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00 .