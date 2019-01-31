شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك الخليج (GBK) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المحوري 281.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.81% بما يعادل 13.00 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 281.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 291.66 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 275.00 ومستوى المقاومة 291.66 .