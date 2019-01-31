شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة صكوك القابضة (SOKOUK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب ، ليظل بذلك مستقراً أعلى مستوى 44.75 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 53.50 إلى 36.00) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 0.10 نقطة ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 46.81 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 49.76 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 47.40 .