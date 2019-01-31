شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.85% بما يعادل 0.70 نقطة ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 26.00 ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.70 .