شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.71% بما يعادل 0.07 ريال ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.50 .