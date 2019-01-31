شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يجني الأرباح – تحليل صباحي - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -0.18 ريال ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 24.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.74 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 24.74 .