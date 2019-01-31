شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إعمار (4220) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 9.00 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 8.45% بما يعادل 0.74 ريال ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، وسيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.88 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.88 .