إعمار يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 31-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إعمار (4220) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 9.00 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 8.45% بما يعادل 0.74 ريال ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، وسيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.88 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.88 .
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