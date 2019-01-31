شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.07 ريال ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.18 ومستوى المقاومة 9.77 .