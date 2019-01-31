شكرا لقرائتكم خبر عن الأنابيب سعودية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الأنابيب السعودية (1320) لأعلى سعر له عند 26.25 ، ليرتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه إلى خسائر في نهاية التداولات ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.91% بما يعادل -0.72 ريال ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع ارتفاع ملحوظ لأحجام التداول .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.51 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.91 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.51 .