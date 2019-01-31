شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم البلاد (1140) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.44% بما يعادل -0.75 ريال ، وذلك في ظل تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.05 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 31.05 .

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