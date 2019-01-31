شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعزز من مكاسبه - تحليل صباحي - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 23.02 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 5459.22 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .