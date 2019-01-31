شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد تسجيله لأدنى سعر خلال تلك الجلسة عند 8556.43 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائر إلى أرباح ، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغ نسبته 0.03% بما يعادل 2.15 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8502.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 103
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 71
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عدد أسهم الشركات الثابتة 14
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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