شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش القطاع الصناعي و اتساع القطاع الخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.4 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 49.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 53.8، متفوقاً على التوقعات عند 53.9.

كانت هذه تفاصيل خبر تقلص انكماش القطاع الصناعي و اتساع القطاع الخدمي في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.