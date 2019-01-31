نيوم والبحر الأحمر على قائمة الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي اليوم بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينطلق الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني اليوم في فندق الريتز كار لوتون بالرياض، لمناقشة مشاريع رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية في مقدمتها مشاريع الرؤية ومشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها من المشاريع الضخمة.

ويخاطب جلسة الافتتاح للملتقى كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الإماراتي محمد الرميثي.

وستشمل أجندة الملتقى عقد جلستين، يترأس الجلسة الأولى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس، وتتناول محاور الجلسة المشاريع والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.

أما الجلسة الثانية فيترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد ويتناول المتحدثون فيها مستقبل الشراكة السعودي الإماراتي، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشاريع رؤية المملكة 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار.

وتختتم جلستا الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية تناقش الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.

الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي

الجلسة الأولى:

• تتناول المشاريع والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية

الجلسة الثانية:

• مستقبل الشراكة السعودية الإماراتية

• دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات

• مشاريع رؤية المملكة 2030

• مشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر

• مشاريع هيئة المدن الاقتصادية

• مشاريع المركز الوطني للتخصيص

• مشاريع (استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار

اجتماعات ثنائية تناقش الاستثمار في :

التجارة والصناعة -التكنولوجيا والاستشارات والإعلام -الصرافة والخدمات المالية -الأمن الغذائي -قطاع الطاقة