السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أطلقت شركة «إم إس سي آي»، المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس، مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) المشترك.

ويتضمن المؤشر قرابة 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تعد أكبرها حجما من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولا، وستتم إعادة موازنة المؤشر أربع مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات بين 25 و35 سهما، ليعكس التغيرات في السوق المالية السعودية، على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر.

وسيمثل المؤشر مقياسا مهما للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجما في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساسا لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى، بما فيها المشتقات المالية.

وكانت «إم إس سي آي» و»تداول» أعلنتا عن خطتهما لإنشاء مؤشر متداول مشترك في سبتمبر 2018. وصنفت «إم إس سي آي» السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في يونيو 2018، مما يعكس انفتاح السوق المالية السعودية لشريحة أكبر من المستثمرين.

معايير تعزز التداول

«لاحظنا زيادة طلب المستثمرين المؤسسيين على توفير المؤشرات المتداولة القابلة للاستخدام كأساس لتطوير منتجات مالية تتيح الوصول للأسواق المالية العالمية. وقد صمم المؤشر بناء على معايير تعزز التداول والاستثمار وتراعي الحد الأقصى لأوزان الأسهم المكونة للمؤشر، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لعقود المؤشرات المستقبلية وغيرها من المشتقات المالية والمنتجات المتداولة».

روبرت أنصاري ـ المدير الإقليمي لـ «إم إس سي آي»

في الشرق الأوسط

سوق المشتقات المالية

«يمثل إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) اليوم خطوة مهمة نحو إنشاء سوق المشتقات المالية في المملكة العربية السعودية، والمضي قدما في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030. ومع وجود خطط لإطلاق مشتقات مالية إضافية، بما في ذلك عقود المؤشرات المستقبلية المتداولة في السوق المالية المزمع إطلاقها هذا العام نتوقع تحقيق خطوات كبيرة هذا العام في تعزيز كفاءة السوق وإيجاد فرص جديدة للمستثمرين، بهدف التنويع للحد من المخاطر وزيادة انفتاح السوق المالية السعودية، لتظل أكبر سوق في المنطقة من حيث الحجم والسيولة».

خالد الحصان ـ المدير التنفيذي لشركة تداول

مؤشر إم إس سي آي تداول 30: