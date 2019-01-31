إجبار شركات الطيران على التعويض الكامل للمسافرين الملغاة رحلاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تحفظ لائحة حماية العملاء التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين حقوقهم في حالة ألغى الناقل الجوي الرحلة، حيث وفرت خيارات عدة للعميل للتعويض عن الضرر الذي لحقه من الإلغاء، من بينها السفر على رحلة أخرى لغير الناقل، وتعويض يصل إلى 100% من قيمة التذكرة.
وأوضحت الهيئة أنه يحق للعميل في حالة ألغيت الرحلة الاختيار بين السفر على رحلة أخرى للناقل نفسه أو غيره، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض 100%.
كما يحق للعميل عند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة في الحالات التالية: إلغاء رحلة داخلية (قبل 7 أيام)، وإلغاء رحلة دولية (قبل 14 يوما).
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء التي تهدف بشكل محدد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار «حقك محفوظ»، والذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.
حق العميل في حالة ألغيت الرحلة:
- السفر على رحلة أخرى للناقل نفسه أو غيره
- استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض 100%
- مقعد على درجة إركاب أدنى مع تعويض 50% من الجزء غير المستخدم من التذكرة أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة
- تعويض مناسب في الحالات التالية: إلغاء رحلة داخلية (قبل 7 أيام )، وإلغاء رحلة دولية (قبل 14 يوما)
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