شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن تحويلات المصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع المواطن المصرى المقيم بالخارج، من خلال إجراء التحويلات المصرفية لذويه فى مصر، للعمل على الادخار الذى يساهم فى دعم وتحسين مستوى معيشته، وتعد تحويلات المصريين العاملين أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى.

ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن تحويلات المصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد القومى.

- يقدر عدد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 8 ملايين مواطن، غالبيتهم فى منطقة الخليج العربى ويقومون بإجراء التحويلات المصرفية لذويهم فى مصر.

- تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 5.7% ‏لتسجل نحو 23.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، أى خلال 11 شهرًا.

- سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى معدل سنوى لها خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018 بنحو 26 مليار دولار.

- أعلى مصادر العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى بـ26 مليار دولار، ويليها الصادرات بنحو 23 مليار دولار والسياحة بنحو 8.5 مليار دولار.

- تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار والسياحة وإيرادات قناة السويس مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى.