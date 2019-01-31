شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تتحدى..أرباح قياسية وزيادة في عدد المستخدمين خلال الربع الأخير من العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرضت "فيسبوك" للعديد من الأزمات في العام الماضي من بينها مثول المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج" أمام الكونجرس الأمريكي وجهات تشريعية أخرى على خلفية استغلال منصة التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة والتأثير على آراء الناخبين واستغلاله أيضاً تضليل المستخدمين.



وعلاوةً على ذلك، اعترفت "فيسبوك" بأنها تمنح شركات ومصارف ومنظمات الوصول إلى بيانات ملايين المستخدمين حول العالم لأغراض إعلانية.



ورغم هذه الأزمات أعلنت الشركة الأمريكية عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 6.88 مليار دولار أو 2.38 دولار للسهم في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بـ1.44 دولار للسهم في نفس الفترة قبل عام.



وارتفعت إيرادات "فيسبوك" أيضاً إلى 16.64 مليار دولار من 12.97 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2017.



وارتفع عدد مستخدمي "فيسبوك" على أساس يومي بنسبة 9% إلى 1.52 مليار مستخدم خلال الربع الأخير من عام 2018، كما ارتفع عدد المستخدمين على أساس شهري بنسبة 9% أيضاً إلى 2.32 مليار.