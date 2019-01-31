شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع إطارات «مغشوشة» في المندق والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات بيع وتركيب إطارات السيارات، بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض إطارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.