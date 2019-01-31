شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع إطارات «مغشوشة» في المندق والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
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