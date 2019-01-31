شكرا لقرائتكم خبر عن «القحطاني للمزادات» تستعد لطرح 39 % من رأس مال الشركة للاكتتاب في السوق الموازية (نمو) والان نبدء بالتفاصيل
وقد صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القحطاني للمزادات، المهندس فالح القحطاني بأن الطرح سيكون خلال شهر فبراير من العام الجاري، مؤكدا أن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية هي تطور لأعمال الشركة ونجاحاتها، حيث ستتيح السوق الموازية المجال للشركة لتطوير الجوانب المتعلقة بالحوكمة والأنظمة الداخلية مما يساهم في نمو عمليات الشركة، ويزيد ثقة العملاء والمستثمرين فيها، الأمر الذي يعزز من سمعتها وهويتها وقيمتها السوقية.
وأشار القحطاني إلى أن الشركة قد تأسست في العام 2011م كشركة متخصصة بإقامة وتنظيم وإدارة المزادات العلنية ويبلغ رأس مالها الحالي عشرين مليون ريال سعودي، وتعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات المزادات العلنية في المملكة واتخذت من المنطقة الشرقية مقرا رئيسيا لها. كما تمتلك الشركة فرعين آخرين في كل من مدينة جدة ومدينة ينبع. ومنذ تأسيسها نجحت الشركة في إقامة مجموعة كبيرة من المزادات العلنية الناجحة لأكبر الشركات الخاصة وبعض الجهات الحكومية بالمملكة، بالإضافة إلى مزادات خاصة بمحاكم التنفيذ في المملكة وشركات أخرى. كما افتتحت مقرين جديدين لها في كل من مدينة ينبع ومدينة جدة في العام 2016 ميلادي ووفقا للخطة التوسعية القادمة تنوي الشركة افتتاح فروع جديدة محلية في الرياض والمدينة المنورة بالإضافة إلى احتمالية افتتاح فروع في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وستكون فترة الطرح من يوم الخميس 9 /6 /1440هـ الموافق 14 /2 /2019م وحتى يوم الإثنين 27 /6 /1440هـ الموافق 4 /3 /2019م.
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