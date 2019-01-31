شكرا لقرائتكم خبر عن 79 مليار ريال حجم قطاع الضيافة والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

البوعلي: تطبيقات التوصيل ميزة تنافسية جديدة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الضيافة والترفيه حمد البوعلي أن قطاع الضيافة والترفيه يشهد نموا متزايدا، ويصل حجمه إلى نحو 79 مليار ريال، وهذا يعكس أهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني.

» تنافسية التطبيقات

وقال البوعلي خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة بمقرها الرئيس ضمن أنشطة وبرامج اللجنة مساء أمس الأول بعنوان «تطبيقات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي وتحديات السوق» إن هذه التطبيقات توفر ميزة تنافسية في السوق، وتشهد اهتماما كبيرا من المستهدفين، خصوصا أنها ترتبط بحجم القطاع وارتفاع قيمة المبيعات السنوية لدى المطاعم، لا سيما مطاعم الخدمة السريعة، التي ترتفع بمعدل سنوي مركب قدره 7.3% لتصل إلى 22.1 مليار ريال بحلول عام 2021م، وكذلك نمو مبيعات مطاعم الخدمة الكاملة لتصل إلى 42.3 مليار ريال بحلول عام 2021م، وهو ما يؤشر بأن يكون القطاع لاعبا رئيسيا ضمن مُدخلات الاقتصاد الوطني، شأنه شأن باقي القطاعات الأخرى في المملكة.

» تطوير آلية العمل

وأوضح البوعلي خلال الورشة، التي شهدت مشاركة لافتة من المهتمين والمختصين أن اللجنة تعمل على مناقشة جميع تفاصيل القطاع من خلال خطة تنفيذية ستكون مليئة بالفعاليات، والبرامج، كما أنها ستطرح التحديات على طاولة المختصين والمسؤولين في المنطقة وخارجها سعيا منها لخدمة القطاع وتطوير آلية العمل فيه حتى يستطيع المستثمر المحلي تقديم المنتج المميز والخدمة المأمولة منه.

» مواجهة التحديات

واستضافت ورشة العمل مؤسس شركة لأحد تطبيقات توصيل الطلبات إبراهيم الجاسم، الذي استعرض تجربة الشركة كنموذج للشركات العاملة في هذا المجال، وتناول أبرز التحديات، التي تواجه الشركات بالإضافة إلى أبرز سمات النجاح في القطاع، مؤكدا أن حجم قطاع المطاعم والترفيه كبير جدا ويواجه ضغوطا كبيرة، مشيرا إلى أن شركات القطاع، التي حققت نجاحات استطاعت تخطي العديد من التحديات بتجديد أفكارهم وتوقعاتهم بما يساير العصر الحديث والتطور التكنولوجي، ووضعوا في حسبانهم اهتمامات القوة الشرائية ورغباتهم.