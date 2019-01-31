شكرا لقرائتكم خبر عن 10667 مليون ريال أرباح صافية حققها البنك الأهلي في عام 2018م والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 10667 مليون ريال أرباحا صافية خلال عام 2018م مقابل 9802 مليون ريال للعام السابق، بزيادة قدرها 865 مليون ريال، ونمو نسبته 8.8% مقارنة بعام 2017م. كما بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2647 مليون ريال مقابل 2556 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.6%، وبلغ ربح السهم الواحد 3.44 ريال مقابل 3.16 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن صافي الدخل من العمولات الخاصة قد بلغ 14370 مليون ريال مقابل 13661 مليون ريال بنسبة ارتفاع 5.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ومن ناحية أخرى انخفض مخصص خسائر التمويل بمبلغ 546 مليون ريال بنسبة 28.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات 18927 مليون ريال مقابل 18345 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 3.2%. كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف الغامدي: إن موجودات البنك بلغت 453 مليار ريال مقابل 445 مليار ريال في نهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.9%. وقد بلغت محفظة التمويل والسلف 265 مليار ريال مقابل 249 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 6.5%. كما ارتفعت الاستثمارات لتصل إلى 118 مليار ريال مقارنة بمبلغ 115 مليار ريال بارتفاع قدره 3.1%، وبلغت ودائع العملاء 319 مليار ريال مقابل 309 مليارات ريال العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.