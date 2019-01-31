شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 1000 شاب وشابة في العقود والتسويات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل؛ لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يعد جزءا من المبادرة، التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.
وقال الشثري: إن الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية، التي تؤهل المتدربين من أهمها التعرف على أنواع العقود التجارية، وأصول صياغة العقود، ومراحل إبرام العقود التجارية، والرقابة على تنفيذ العقود، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية.
ودعا المهندس منصور الشثري الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى التسجيل في موقع غرفة الرياض الإلكتروني.
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