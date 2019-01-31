شكرا لقرائتكم خبر عن نفي التوقعات عن اندماجات مصارف أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا صحة للأنباء والتوقعات المتداولة عن وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية باستثناء ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، وتحديدا فيما يخص اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول، واتفاقية التفاهم للبدء بدراسة إمكانية الاندماج بين الأهلي التجاري وبنك الرياض، والتي ما زالت في مراحلها الأولية ودون أن تكون ملزمة. ونفى حافظ في بيان أمس ما تردد في الآونة الأخيرة من تكهنات حيال وجود توجه لاندماجات مماثلة بين بنوك سعودية أخرى خارج نطاق ما تم الإعلان عنه رسميا وبأنها عارية عن الصحة تماما، مشددا على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية للكشف عن أية تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التوقعات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.



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