شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» توقع أربع اتفاقيات تعاون إستراتيجية لتمكين الصناعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» م. خالد السالم، أربع اتفاقيات تعاونٍ إستراتيجية، خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» مع كلٍ من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكةٍ ثلاثية جمعته بـصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع جنرال إلكتريك السعودية، ويأتي كلّ ذلك في إطار التزامها بتمكين الصناعة بالمملكة.

ونوه م. السالم بجهود سمو ولي العهد الرامية لتحفيز ودعم قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية لتسهم بشكلٍ فاعلٍ في إثراء المحتوى المحلي للمملكة بقيمة تصل إلى تريليون ومائتي مليار ريال، وتوفير حوالي 1.6 مليون فرصة عمل، فضلاً عن جذب استثمارات ذات عوائد مجزية متوقعة تُقدّر بتريليون و60 مليار ريال بحلول العام 2030، تكون سبباً أساسياً لنهضتها، والارتقاء بها لمصاف الدول الصناعية الكبرى.

» التعاون مع «مدن»

وكانت اتفاقية التعاون الأولى بين «مدن» والشركة السعودية للكهرباء، التي وقَّعها م. السالم، ُتشكِّل أولى الاتفاقيات، التي وقَّعها م. السالم مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، وتأتي امتداداً للشراكة الإستراتيجية بين «الشركة» والقطاع الصناعي لما يزيد على ثلاثين عاماً، حيث تجاوزت المشاريع الكهربائية التي نفذتها «مدن» في المدن الصناعية 4 مليارات ريال بقدرة تزيد على 7000 م.ف.أ.

وهدفت الاتفاقية إلى استكمال الشراكة بين الجانبين في توفير وتعزيز خدمات الكهرباء بالمدن الصناعية، عبر بناء محطات تحويل جديدة لعددٍ من المدن، التي تعتبر من أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

» التنمية الاجتماعية

فيما تهدف الاتفاقية الثانية، التي وقَّعها م. السالم مع مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، إلى بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين تدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، وتنمية المدن الصناعية الواعدة بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، وذلك في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» الواقعة في جميع أنحاء المملكة.

» التنمية الصناعية

ووقَّع م. السالم الاتفاقية الثالثة والمشتركة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، لتمويل المصانع النموذجية لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية، من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية وتحديد معايير اختيار تلك المصانع بما يتماشى مع توجهات برنامج «ندلب».

وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة لتكون حلقة وصل لمبادرة «مدن» بتهيئة 100 مصنع للتحول للثورة الصناعية الرابعة، حيث تتولى «مدن» تنفيذ الدراسة التفصيلية لكل مصنع وتضع بعد ذلك خارطة الطريق للتحول الرقمي وعائد الاستثمار المتوقع منه.

» جنرال إلكتريك

ويأتي توقيع الاتفاقية الرابعة، التي وقَّعها م. السالم مع الرئيس والسكرتير التنفيذي لجنرال إلكتريك السعودية، م.هشام بهكلي، على خلفية الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع نحو التحول للثورة الصناعية الرابعة بهدف تسريع القدرات الصناعية الرقمية وتعزيز إنتاجية المصانع، ستنفذها «مدن» بالشراكة مع شركة جنرال إلكتريك.