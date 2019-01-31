«الاتحاد للطيران» تطلق أكاديمية للذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الاتحاد للطيران»عن شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت، بهدف التعاون المشترك بين المنظمتين لإطلاق أول أكاديمية خاصة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، وسوف تساهم هذه الخطوة بإحداث ثورة بالطريقة التي تعمل بها شركة الطيران على خدمة عملائها، وذلك من خلال تطوير قدراتها العاملة، وتحسين عملياتها وخلق إيرادات بديلة.

سيتم منح جميع موظفي الاتحاد للطيران كجزء من أكاديمية الذكاء الاصطناعي فرصة الوصول إلى برنامج تدريبي عبر الإنترنت، ودروس خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين، وذلك من أجل زيادة المعرفة وبناء المهارات بمختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنظمة بأكملها، وتمكين كل موظف من تقديم قيمة أكبر للشركة وعملائها، كما سيقوم المتخصصون في مايكروسوفت بتنفيذ سلسلة من ورش عمل الذكاء الاصطناعي والجلسات المختبرية بهدف تحديد تحديات الأعمال التي يمكن تحسينها عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، علماً أن الاتحاد للطيران تشرع حالياً في رحلة تحول رقمية تمكنها من تعزيز قدراتها لخدمة ما يقرب من 20 مليون مسافر كل عام.

وقال توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران «يكمن السر وراء شراكتنا الطويلة مع«مايكروسوفت»في أننا نفكر بطريقة مماثلة، نحن نقوم بأخذ قفزات كبيرة نحو الأمام عبر تسخير التكنولوجيا واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة منظمتنا، ونؤمن في الاتحاد للطيران بأن التفاعل البشري المدعوم بالتكنولوجيا من شأنه تقديم تجربة فريدة للضيوف والعملاء، كما أنه يمنحنا ميزة تنافسية تمكننا من البقاء في طليعة هذا المجال.

كما اعتمدت الاتحاد للطيران برنامج «أوفيس 365» كجزء من استراتيجيتها لتصبح منظمة أكثر كفاءة.

وقال إحسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق لدى مايكروسوفت الخليج:»تعتبر أكاديمية الذكاء الاصطناعي جزءاً من أهداف الاتحاد للطيران الطموحة لكي تصبح من أسرع المؤسسات في اعتماد أفضل وأحدث التقنيات المتطورة والمستقبلية في جميع نواحي عملياتها، وتمثل شراكتنا في أكاديمية الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من تحقيق أهداف الاتحاد للطيران الرقمية، ونحن فخورون بأن نكون شركاء في إعداد وتطوير فريقهم العالمي، وهوما يعد أمراً أساسياً لتحقيق رؤيتهم للتحول الرقمي.

تحالف لخدمات تعديل الطائرات

وقعت «الاتحاد للطيران الهندسية» و«إي إيه دي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تيكنيك» و«إنفوي إيروسبيس»، مذكرة تفاهم لتأسيس «تحالف معدلي الطائرات المستقلين» (IAMA) بهدف تشجيع مشغلي ومالكي الطائرات على تعديل وتحديث أساطيل الطائرات التابعة لهم من خلال المعدات عالية الجودة والفحوص الصارمة، بغض النظر عن أي من الشركات الأعضاء في تحالف معدلي الطائرات المستقلين يقدم تلك الخدمات الهندسية.

ويمكن اعتماد تعديلات الطائرات، مثل تركيب مقصورات جديدة أو حلول اتصالات أو أنظمة إلكترونيات الطيران، وتوثيقها من خلال «شهادة طراز تكميلية» (STC).