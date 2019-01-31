«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق 26 مبادرة استراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

استقبلت اقتصادية رأس الخيمة عامها الجديد بوضع 26 مبادرة استراتيجية للعام 2019 وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية ( 2019 - 2021)، وترتبط هذه المبادرات بمختلف الإدارات والأقسام بالدائرة، وجاء الإعلان عنها خلال اجتماع خاص جمع الإدارة العليا بكافة قيادات الدائرة وفريق التخطيط الاستراتيجي.

وأكد د. عبد الرحمن الشايب النقبي - المدير العام للدائرة - بأن اعتماد فريق التخطيط الاستراتيجي لهذه المبادرات هو بمثابة خطة عمل متكاملة لتطوير آلية عمل المبادرات التنموية مع الشركاء والمسؤولية المجتمعية وسعادة الموظفين والارتقاء بأدائها، وتقوم الدائرة بكافة إداراتها وأقسامها في كل عام بتنفيذ مبادرات متنوعة تلبي احتياجات كافة الشركاء والمتعاملين للخروج بأفضل النتائج وتحقيق مستوى من الرضا والسعادة للمتعاملين، والشركاء، والموظفين وأفراد المجتمع عامة، كما تواصل الدائرة المضي بخطوات ثابتة في جهودها الرامية لبناء اقتصاد مُستدام ومتنوع يمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتحقيق الازدهار والنمو في بيئة الاقتصاد المحلي، وكان من أبرز المبادرات التي تم اعتمادها، مبادرات مرتبطة بدعم وتطوير الأعمال والترويج للإمارة، ومبادرة سمعتي وهويتي، ورأس الخيمة تقرأ، وكن متميزاً، وغيرها.