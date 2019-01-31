شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود تواصل الانخفاض في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
تراجعت أسعار الوقود في الدولة في شهر فبراير القادم، مقارنة بأسعار شهر يناير الجاري، حيث انخفض سعر البنزين 5 فلوس وسعر الديزل 2 فلس. وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في وزارة الطاقة والصناعة أسعار الوقود لشهر فبراير المقبل شاملا ضريبة القيمة المضافة، لينخفض سعر بنزين سوبر 98 إلى 1.95 درهم بدلا من درهمين في يناير، بينما انخفض سعر بنزين 95 إلى 1.84 درهم بدلا من 1.89 درهم، وتراجع سعر بنزين 91 بلس إلى 1.76 درهم في الشهر القادم بدلا من 1.81 درهم في الشهر الجاري، فيما انخفض سعر الديزل إلى 2.28 درهم في فبراير المقبل مقابل 2.30 درهم في يناير الجاري.
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