أرباح «الشارقة الإسلامي» تتجاوز نصف مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية 510.4 مليون درهم خلال العام 2018 مقارنة ب 477.7 مليون درهم العام الأسبق بارتفاع قدره 7%.

تعكس النتائج نجاح استراتيجية المصرف لتحقق نمواً ثابتاً ومستقراً لمنسوب الربحية والوضع المالي، فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.5 مليار درهم عن عام 2017 بزيادة قدرها 225.8 مليون درهم ما يعادل ارتفاعاً قدره 15.2%. وارتفع إجمالي الإيرادات الأخرى من العمولات والاستثمارات والشركات التابعة لتصل مبلغ 562.3 مليون درهم عن عام 2018 مقارنة بمبلغ 541.3 مليون درهم من عام 2017 بزيادة قدرها 21.0 مليون درهم ما يعادل ارتفاعاً قدره 4%، وفيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم مقارنة ب 900 ألف درهم من العام الماضي وبزيادة 16.5% ما يعادل 154 مليون درهم.

كما أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بنهاية 2018 بارتفاع وقدره 17% مقارنة بمبلغ 38.3 مليار درهم عن العام السابق.

كما بلغت الأصول السائلة 9.7 مليار درهم ما يعادل 21.6% من إجمالي الأصول وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية فقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالرغم من سياسة الائتمان الحكيمة المتبعة من المصرف، والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف فقد ارتفعت التسهيلات التمويلية إلى 24.1 مليار درهم بزيادة 2.4 مليار درهم (11%) مقارنة ب 21.7 مليار درهم عن العام السابق.

في حين نجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت الودائع بنسبة 18.5% أي ما يعال 4.1 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع 26.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 22.3 مليار درهم بنهاية عام 2017.

كما قام المصرف خلال العام بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون درهم بتاريخ استحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار وبما يعتبر جزءاً من برنامج الصكوك متوسطة الأجل والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار، ويعد هذا الإصدار تعزيزاً لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك والذي يعتبر الإصدار السادس للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم المخطط الاستراتيجي للمصرف لتنويع مصادر التمويل فقد وصل إجمالي الصكوك القائمة 5.5 مليار درهم بنهاية 2018.

وقد انعكس الأداء القوي للمصرف إيجابياً على المؤشرات المالية حيث بلغت كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 17.69% والتي تزيد على متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12.375%.

واستطاع المصرف تحقيق تلك النتائج الإيجابية رغم البيئة التنافسية للمصارف، وذلك ضمن العمل من خلال شبكة أفرع محلية بلغت 34 فرعاً مدعمة ب 149 ماكينة صراف آلي موزعة على أنحاء الإمارات.