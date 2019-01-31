شكرا لقرائتكم خبر عن «مجمع دبي للاستثمار» يؤجل خطط إصدار صكوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «مجمع دبي للاستثمار»، التابعة ل «دبي للاستثمار»، إنها أجلت خططها لإصدار صكوك مقومة بالدولار، مشيرةً إلى أن هناك بدائل تمويل متاحة أكثر جاذبية. وكانت الشركة، قد فوضت الأسبوع الماضي بنوك «سيتي» و«إتش أس بي سي» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» لإدارة الإصدار المخطط له. (رويترز)

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