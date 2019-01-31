«ديار» تحقق 140 مليوناً في 2018 بنمو 7.4%

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حققت «ديار للتطوير» خلال العام 2018، نمواً في صافي أرباح الشركة التي بلغت 140.1 مليون درهم خلال عام 2018 بزيادة 7.4% مقارنة مع 130.4 مليون في 2017. وبلغت إيرادات الشركة 643.7 مليون درهم مقارنة مع 751.6 مليون درهم في 2017.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «شهد عام 2018 تحقيق العديد من الإنجازات لشركة ديار، حيث قمنا بتسليم مشروعين سكنيين خلال العام، وأحرزنا تقدماً ملحوظاً في محفظتنا من المشاريع قيد الإنشاء. كما إن تنويع أعمالنا يسير على الطريق الصحيح وبحسب الاستراتيجية التي وضعناها، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي. وسنعمل على مواصلة توسعة نطاق خدماتنا خلال الفترة المقبلة، حيث ستبدأ العمليات التشغيلية في ثلاثة من مشاريعنا ضمن قطاع الضيافة خلال عام 2019».