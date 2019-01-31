شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قياسية ل «دبي الإسلامي» في 2018.. والأرباح تتخطى 5 مليارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل «بنك دبي الإسلامي» تحقيق الزخم في النمو مع التركيز على الربحية، فارتفع صافي أرباح المجموعة إلى أكثر من 5 مليارات درهم، بزيادة 11٪ مقارنة مع 4,5 مليار في عام 2017.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 11,73 مليار درهم، بزيادة 15٪، مقارنة مع 10,2 مليار درهم في 2017. وعزا البنك النمو الملحوظ في الربحية إلى نمو الدخل؛ بسبب تعزيز الأعمال الأساسية، إضافة إلى الإدارة المحسنة للتكاليف.

حقق صافي الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً إلى 8,2 مليار درهم، بزيادة 7٪ مقارنة مع 7,68 مليار درهم العام السابق، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية إلى 2,32 مليار درهم، مقارنة ب2,33 مليار في 2017. ويُرجع ارتفاع إجمالي الدخل بشكل رئيسي إلى النمو في أنشطة التمويل الإسلامي الرئيسية والاستثمارات، مدعوماً بالرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 5%.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,88 مليار درهم، كما وصلت نسبة الكُلفة إلى الدخل لعام 2018 إلى 28.3٪، مقارنة بِ30.4٪ في نهاية عام 2017.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى175.9 مليار درهم، بزيادة 11.8% كما وصل إجمالي الموجودات إلى223.7 مليار بزيادة 7.9%، فيما حافظ معدل التمويلات غير العاملة على استقراره عند نسبة 3.4%. وبلغ معدل تغطية المخصصات نسبة 112%.

ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 150%.

وعلى صعيد السيولة والتمويلات، ارتفعت ودائع المتعاملين 5.8% إلى155.7 مليار درهم، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 54 مليار درهم للعام بأكمله، على الرغم من ارتفاع نسبة الربح. ووصلت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 93%.

وعلى صعيد رأس المال، وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.5%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12.75%. ووصلت نسبة رأس المال من الشق الأول إلى 12.4% مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 9.25%، ليوفر مجالًا كبيراً للنمو ضمن معايير بازل 3 الجديدة.

وسجل العائد على الموجودات نسبة 2.32%، وسجل العائد على حقوق المساهمين نسبة 18.1%، ضمن نطاق التوجّه.

توزيعات الأرباح

وبحسب بيان البنك، فقد أوصى مجلس الإدارة، الجمعية العمومية الموافقة على توزيعات نقدية بنسبة 35٪، وفقاً لإرشادات المصرف المركزي.

وتقرر انعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء 6 مارس/آذار المقبل، لمناقشة توزيع 35 فلساً للسهم، إضافة إلى إصداره صكوكاً غير قابلة للتحويل بمبلغ 5 مليارات دولار.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «تواصل دولة الإمارات المضي في المسار الذي حددته لتحقيق نمو مستدام، في أعقاب الإصلاحات الجديدة والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، مع زيادة الإنفاق في القطاعات الرئيسية. وفي مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة، حافظت الإمارات على ثباتها ومرونتها لخلق فرص نمو جديدة في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والقطاع المالي وقطاع الأعمال، والرعاية الصحية، والضيافة والسياحة، والطيران والنقل، والبحث العلمي».

وأضاف: «ويستمر نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على جذب مستثمرين ورواد أعمال عالميين، بدفعنا وتحفيزنا؛ لتحقيق النجاح، ونحن نمضي في تطوير البنك وقطاع التمويل الإسلامي والارتقاء بهما إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة. ونبقى على يقين بأن البنك سيستفيد من الإصلاحات الجديدة، ومن زيادة الإنفاق الحكومي، فضلًا عن التوجهات لتنمية وتطوير قطاعات رئيسية».

شراكات استراتيجية

من جهته، قال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب ل«بنك دبي الإسلامي»: «استطاعت شراكتنا الاستراتيجية مع حكومة الإمارات في تعميق وتعزيز علاقة بنك دبي الإسلامي مع البلاد وشعبها؛ وذلك من خلال تشجيع الإيجابية ونشر السعادة بين موظفينا، وحث الأفراد والشركات ليكونوا أكثر فاعلية وإنتاجية، ونحن فخورون بمساهمتنا في نجاح الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات».

كذلك، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «كان عام 2018 عاماً آخر للنجاح والتميز والنمو لبنك دبي الإسلامي؛ فقد استطعنا مجدداً تجاوز توقعات السوق، بدءاً باكتساب الاعتراف والتقدير من القطاع عبر فوزنا بالعديد من الجوائز المرموقة، ووصولًا إلى استمرارنا بالوفاء بوعودنا لمتعاملينا، ونحن عازمون على مواصلة تعزيز بصمتنا محلياً وعالمياً. وما يشعرنا بالفخر للغاية جميعاً؛ هو أن السوق بات ينظر الآن إلى بنك دبي الإسلامي باعتباره معياراً للأداء في القطاع المصرفي بأكمله، وليس فقط في مجال التمويل الإسلامي».

وأضاف: «مستمرون بالتركيز على تحقيق العائدات؛ حيث استطعنا تسجيل معدل قوي للعائد على الموجودات بلغ (2.32٪) بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (18.1%)، بما يتماشى تماماً مع توجهاتنا للعام. وسيكون نمونا في السنوات القادمة مدفوعاً بالتحول الرقمي مع استمرار السوق بالتحول. وبعد أن توقعنا هذه الثورة، بدأنا التغيير في عملياتنا وأنظمتنا منذ عدة سنوات، وسوف يشكل عام 2019 مرحلة غير مسبوقة بالنسبة للبنك والمتعاملين على هذا الصعيد. وستبقى تجربة المتعاملين وراحتهم، وتحسين الكُلفة وتعزيز العائدات، الركائز الأساسية التي تقود بنك دبي الإسلامي ليصبح البنك الرقمي الذكي».

نمو محفظة التمويل والودائع

ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 175.9 مليار درهم للعام 2018، مقارنة ب 157.4 مليار درهم في نهاية عام 2017، بزيادة نسبتها 12%، نتيجة لنمو الأعمال الأساسية.وارتفعت الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 13% تقريباً، لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 101 مليار درهم، بينما سجلت الخدمات المصرفية للأفراد موجودات بقيمة 39 مليار درهم، مدعومة بتمويل جديد تبلغ قيمته نحو 13 مليار درهم. وبقي التركيز على العقارات التجاريةعند نسبة تقارب 19%.

وفي نهاية 2018، بلغت نسبة التمويلات غير العاملة والتمويلات المتعثرة 3.4%، و3.3% . ووصل معدل التغطية النقدية في نهاية 2018 إلى 112%، كما وصل معدل التغطية الإجمالية بما في ذلك الضمانات بالقيمة المخفّضة إلى 150%، مع تكلفة مخاطر 55 نقطة.

وارتفعت ودائع المتعاملين في نهاية عام 2018 بنسبة 6% لتصل إلى 156 مليار درهم، بعد أن كانت 147 مليار درهم في نهاية عام 2017.

وارتفعت قيمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتصل إلى 54 مليار درهم، بينما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 93%.

73.4 مليار صفقات التمويل

واصل بنك دبي الإسلامي ترسيخ مكانته في سوق التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال مع قيمة مجمعة للصفقات تجاوزت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم) خلال عام 2018.

وحافظت معدلات كفاية رأس المال على قوتها، حيث وصل إجمالي معدل كفاية رأس المال ومعدل رأس المال من الشق الأول بنهاية العام 2018، إلى 17.5% و12.4% على التوالي. وساهم الإصدار الناجح لحقوق الاكتتاب في تعزيز رأسمال البنك الأساسي، حيث جذب هذا الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل مجموعة متنوعة للغاية من المستثمرين المحليين والدوليين.