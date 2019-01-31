«إنفستكورب» يستثمر في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البحرين: ”الخليج 365”

أطلق «إنفستكورب» عملياته في الهند مع اقتراب إتمام صفقة استحواذه الأولى على وحدتي شركات الملكية الخاصة وإدارة الاستثمارات العقارية في «آي دي إف سي ألترناتيف ليميتد».

وبالاستحواذ على وحدتي شركات الملكية الخاصة وإدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة «آي دي إف سي ألترناتيف ليميتد»، تمكن «إنفستكورب» من الاستثمار بشكل فوري في قطاع شركات الملكية الخاصة والاستثمارات العقارية المتنامية في السوق الهندية، وتبلغ قيمة الأصول المُدارة مجتمعةً في كل من وحدة شركات الملكية الخاصة والاستثمارات العقارية نحو 430 مليون دولار.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «إنفستكورب»: «تمثّل هذه الصفقة أول استثماراتنا المباشرة في السوق الهندية، وهي خطوة كبيرة في مسار تطور أعمالنا دوليا، كما أنها تشكل نقطة انطلاق نحو التوسّع في آسيا».